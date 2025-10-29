Tribunal niega revocatoria de sanción a Alberto Merlano por modelo de basuras en Bogotá

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó la solicitud de revocatoria presentada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), con la que buscaba tumbar la sanción impuso años atrás contra Alberto José Merlano Alcocer, por su supuesta responsabilidad en el cambio del esquema de recolección de basuras durante la administración de Gustavo Petro en Bogotá.

En ese sentido, los magistrados César Geovanny Chaparro, Moisés Mazabel y Óscar Dimaté, mantienen intactas las Resoluciones 25036 del 21 de abril de 2014 y 53788 del 3 de septiembre de 2014, que establecieron una multa de 240 millones de pesos contra Merlano, quien para esa época fungía como gerente de la Empresa de Acueducto de Bogotá.

La decisión del tribunal se dio luego de que en enero de este año la SIC, respaldada en una decisión de su comité de conciliación, presentara una oferta de revocatoria directa parcial frente al caso.

En la solicitud presentaba ante el Tribunal se señalaba que, “teniendo en cuenta los argumentos presentados por el convocante en su solicitud y después de realizar un análisis íntegro de los actos administrativos demandados, el comité decidió acoger la solicitud de revocatoria directa parcial bajo la fórmula propuesta por el convocante en su solicitud”.

La defensa de Merlano respaldó la oferta de la Superintendencia, señalando que existía evidencia suficiente para sustentarla y reiterando la petición de una indemnización por perjuicios morales equivalente a 100 salarios mínimos.

No obstante, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca advirtió que “no se evidencia en forma clara y expresa la forma como se repararían los perjuicios causados”.

Además, descartó que lo ocurrido con la exdirectora de la Uaesp, Nelly Mogollón, pueda utilizarse como argumento en este proceso.

Para los magistrados, su caso no es equiparable porque “la calidad o rol que ostentaba Mogollón, difiere a la que ostentaba Merlano Alcocer al momento de los hechos”, dado que este último actuaba como asesor de la Alcaldía y directivo del Acueducto, con participación directa en la decisión que motivó la investigación sancionatoria.

Actualmente, Merlano Alcocer hace parte de la junta directiva de Ecopetrol, mientras que la sanción impuesta por la SIC continúa vigente sin modificaciones.