Un hombre intentó ahorcar a su compañera sentimental en embarazo; ocurrió en medio de una discusión

Dosquebradas

Otro caso de violencia de género ocurrió en Risaralda, esta vez, en el municipio de Dosquebradas, donde un hombre de 28 años de edad fue capturado luego de golpear a su pareja sentimental, con el agravante de su estado de embarazo.

Los hechos ocurrieron en el barrio Mirador de La Estancia de la Comuna Frailes; la Policía llegó al sitio luego de recibir una llamada al 123, por una riña que se estaba presentando en las afueras de una vivienda, allí encontraron a la joven quien les relató lo ocurrido y luego de entrar a la vivienda y hablar con el victimario, este fue detenido.

En las audiencias la Fiscalía contó los maltratos que esta mujer, hace cinco meses, estaba viviendo por parte de este hombre que esta vez, intentó ahorcar en varias ocasiones por una discusión que minutos antes tuvieron; teniendo en cuenta, que en la vivienda había una menor de un año, hija de ambos, utilizada por el hombre para amenazar a su compañera sentimental.

A este sujeto le imputaron el delito de violencia intrafamiliar agravada, el cual no fue aceptado por el detenido; por otro lado, la Fiscalía solicitó medidas de protección para la víctima, como el desalojo de la vivienda por parte del imputado, no acercarse a ella, ni a sitios en los cuales ella permanezca; medidas que fueron aceptadas por el juez.