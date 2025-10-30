Aplazan votación en la ONU y crece la incertidumbre por la renovación de la Misión en Colombia

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aplazó para el viernes 31 de octubre la votación sobre la renovación del mandato de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, que supervisa la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016.

Fuentes aseguran que el puesto que ocupa Estados Unidos ha ejercido presión para que se reduzca el mandato, en medio de la crisis diplomática entre ambos países.

Por primera vez, desde la creación de la Misión de Verificación de la ONU en 2016, el Consejo de Seguridad no ha logrado el consenso para renovar el mandato, que vence este viernes.

En la pasada sesión del mes de octubre, el representante de Estados Unidos expresó su inconformismo con las políticas del Gobierno de Gustavo Petro y con los recientes hechos ocurridos durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, a la que asistió el presidente colombiano.

“El Gobierno de Colombia actual continúa con la polarización y socava el progreso para lograr una paz sostenida", dijo.

En una intervención particularmente fuerte, cuestionó de manera directa la política de paz del presidente Gustavo Petro:

“Las políticas en el ámbito de la seguridad y la paz son irresponsables”, afirmó el representante de EE. UU.. La política de paz de Petro en Colombia y alrededor del mundo es francamente irresponsable (…) Solo la semana pasada, durante la Asamblea General, instó a los soldados estadounidenses a desobedecer leyes", afirmó.

Con estos señalamientos, Estados Unidos advirtió que la estrategia del actual Gobierno podría minar los avances alcanzados en la implementación del Acuerdo Final, al tiempo que la ONU pidió concentrar los esfuerzos en garantizar la seguridad de las comunidades y de los proceso democráticos.

La incertidumbre crece justo a pocos días de que el nuevo jefe de la Misión, Miroslav Jenča, aterrizara en Bogotá para iniciar su periodo.