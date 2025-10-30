Carlos III inició un proceso formal para retirar los títulos al príncipe Andrés

El rey británico, Carlos III, inició este jueves, 30 de octubre, un proceso formal para retirar todos los títulos, honores y distinciones a su hermano, el príncipe Andrés, según indicó el Palacio de Buckingham en un comunicado.

“Su Majestad (el rey Carlos III) ha iniciado hoy un proceso formal para retirar el título, los honores y las distinciones del príncipe Andrés”, inicia la nota emitida por la casa real británica, que señaló que su distinción oficial pasará a ser “Andrés Mountbatten Windsor”.

Del mismo modo, precisa que estas sanciones se consideran “necesarias” dado que el hijo de la fallecida reina Isabel II sigue negando las acusaciones que versan en su contra por los escándalos sexuales derivados de su relación con el pedófilo estadounidense Jeffrey Epstein.

El comunicado de Buckingham finaliza indicando que los monarcas del Reino Unido, Carlos III y Camila, buscan así “dejar claro que sus pensamientos y su más sincera solidaridad han estado y seguirán estando con las víctimas y los supervivientes de cualquier forma de abuso”.

El anuncio de este jueves supone el paso definitivo del monarca para desvincular por completo la figura de Andrés de la corona británica, apenas unas semanas más tarde de que éste último publicase un comunicado en el que decidía renunciar voluntariamente al uso de sus títulos y honores reales para que sus acusaciones no fueran una distracción al trabajo de la familia real.

Andrés, que popularmente era conocido bajo el título de duque de York, conservaba el título de ‘príncipe’ puesto que es algo que le venía de nacimiento, al ser el tercer hijo de la fallecida reina Isabel II.

En los últimos días la presión sobre Carlos III había aumentado todavía más después de varios diputados se mostrasen dispuestos a abrir un debate en el Parlamento sobre la conducta del príncipe Andrés y la posibilidad de retirarle sus títulos y de que una de las supuestas víctimas sexuales del hasta ahora príncipe, Virginia Giuffre, lo acusase en sus memorias póstumas.

