China acordó cooperar con EE.UU. sobre fentanilo y promete “ampliar” el comercio agrícola

El presidente de China, Xi Jinping (Wu Hao - Pool/Getty Images), y el de Estados Unidos, Donald Trump (Roberto Schmidt/AFP vía Getty Images)

China y Estados Unidos alcanzaron un “consenso” sobre la cooperación antidrogas acerca del fentanilo o la ampliación del comercio de bienes agrícolas, informó hoy el Ministerio del Comercio del país asiático tras la reunión entre los presidentes de ambos países, Xi Jinping y Donald Trump.

En su página web, un portavoz de la institución indicó que el acuerdo también cubre la “gestión de casos individuales acerca de ciertas empresas”, sin especificar cuáles.

Trump aseguró que Xi se ha comprometido a reforzar los controles sobre esa droga, que, según Estados Unidos, producen los carteles mexicanos a partir de precursores químicos obtenidos en China.

Trump y Xi mantuvieron hoy en Corea del Sur su primer encuentro en persona desde 2019, y también el primero desde el regreso del republicano a la Casa Blanca, después de que los negociadores de ambos países alcanzasen el pasado fin de semana un “acuerdo preliminar” para suspender de forma temporal algunas de las restricciones comerciales adoptadas en los últimos meses.

Según el vocero de Comercio, las negociaciones comerciales entre las dos principales potencias económicas del mundo “han logrado resultados positivos”, lo que “demuestra que (...) ambas partes pueden encontrar soluciones a los problemas mediante el diálogo y la cooperación”.

El fentanilo y el comercio agrícola son dos de los puntos de discordia que han enzarzado a Pekín y Washington en este segundo mandato de Trump: acerca de lo primero, el mandatario estadounidense confirmó que reducirá del 20 % al 10 % los aranceles que imponía a China en represalia por el tráfico de ese opiáceo, rebajando así el gravamen medio total del 57 % al 47 %.

Y, acerca del comercio agrícola, el líder republicano mencionó un acuerdo para que China retome la compra de soja de Estados Unidos, que había sido suspendida en mayo pasado por la guerra comercial que emprendió Trump con su escala de aranceles.

“Grandes, enormes cantidades de soja serán compradas de inmediato. El presidente Xi lo autorizó ayer, y lo aprecio mucho”, declaró.

Bloomberg avanzó ayer que China había adquirido al menos dos cargamentos de soja procedentes de EE. UU. ante la reunión, la primera compra en la presente cosecha de esa leguminosa, de la que el país norteamericano es un importante productor junto a otras naciones como Argentina o Brasil.

