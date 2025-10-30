¿Cuál es el país que no celebra Halloween y por qué? Lo prohibió con decreto en 2011

Finalizando el mes de octubre niños y adultos esperan con ansias que llegue Halloween para disfrazarse de sus personajes favoritos y salir a las calles durante la noche a pedir dulces; una tradición que ha pasado de generación en generación.

Aunque Halloween es una icónica festividad que data desde 1840, en la actualidad existe un país que tienen prohibida su celebración, ya sea porque incumple con sus creencias religiosas o porque perturba la tranquilidad de sus habitantes.

¿En qué país está prohibido Halloween?

Pese a que Halloween es una fecha celebrada y adoptada culturalmente en la mayoría de países del mundo, existe un país que tiene una prohibición desde 2011 acerca de este día.

Se trata de Uzbekistán, donde está completamente prohibido hacer algún tipo de festejo de Halloween debido a que va en contra de la religión y de las ideologías que profesan.

Siendo así, desde el 2011, el Gobierno de ese país, bajo decreto, estableció una prohibición de esta fecha argumentando que el conocido ‘día de las brujas’ enaltece al diablo y es considerada una festividad “incorrecta”.

Según menciona la ley, en caso de que alguien incumpla y use algo alusivo a la celebración, será arrestado.

¿Cómo se originó ‘Halloween’?

De acuerdo con National Geographic, la primera celebración de Halloween se realizó en 1840 en el ‘Samhain’, un festival pagano que organizaban los celtas hace miles de años.

Como parte de su celebración del final del verano y el comienzo del invierno, Reino Unido, Irlanda y Francia crearon Halloween en espera de su nuevo año, o lo que se conoce como el día del 1 de noviembre.

“En la víspera de este festival de la cosecha gaélico, Halloween, se creía que los espíritus caminaban por la Tierra mientras viajaban al más allá, junto con otras criaturas, como hadas y demonios. Este ritual servía para despedir a Lugh, el dios del Sol, y dar la bienvenida a las noches cortas y frías que traía consigo el otoño”, señala el medio.

