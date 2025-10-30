El Kremlin aclaró a Trump que Rusia no ha realizado ningún ensayo nuclear
Rusia realizó desde hace muchos años pruebas de lanzamiento de sus misiles balísticos e intercontinentales, pero no realiza un ensayo nuclear desde la desintegración de la Unión Soviética en 1991.
El Kremlin aclaró hoy al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que Rusia no ha realizado ningún ensayo nuclear, sino que simplemente ha probado dos sistemas de armamento de nueva generación con propulsión atómica.
“Esto no puede interpretarse de ninguna forma como un ensayo nuclear”, dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.
Peskov subrayó que Moscú informó a la Casa Blanca sobre los lanzamientos de prueba con el misil de crucero Burevéstnik (21 de octubre) y con el sumergible no tripulado Poseidón (28 de octubre).
Y expresó su confianza en que “la información fue transmitida correctamente al presidente Trump”.
“Rusia es un país soberano y tiene derecho a tomar decisiones soberanas. Todos los países se dedican a desarrollar sus sistemas de defensa y eso no representa un ensayo nuclear”, señaló.
