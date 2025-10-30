EN VIVO 🔴Racing vs. Flamengo: siga el minuto a minuto del partido de Copa Libertadores
El equipo brasileño quiere disputar una nueva final de la Copa Libertadores.
Este miércoles, 29 de octubre, Racing recibe a Flamengo por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores.
El club de Avellaneda cayó derrotado en la ida por 1-0 con un gol en los últimos minutos de Jorge Carrascal.
Por su parte, el conjunto brasileño buscará hacer valer la ventaja conseguida de local y disputar una nueva final de Libertadores.