Fue un daño interno: Air-e respondió al Hotel Marriott Barranquilla por emergencia en ascensor

La intervenida empresa de energía Air-e se pronunció después de que el Hotel Marriott Barranquilla la responsabilizara de la emergencia que se presentó en uno de sus ascensores.

En el episodio que ocurrió la madrugada de este jueves 30 de octubre, resultó afectado el abogado Jaime Lombana, quien permaneció atrapado en el ascensor por más de hora y media.

De acuerdo con Air-e, después de una visita técnica lograron evidenciar que se trató de un daño interno en el hotel.

Detallaron que la empresa de energía no recibió reportes de interrupciones en el sector ubicado en el área metropolitana de Barranquilla.

“Air-e Intervenida informa que no se registra ningún reporte de interrupciones en el sector donde se ubica el Hotel Marriott en el área metropolitana de Barranquilla”, afirmaron.

Asimismo, Air-e aseguró que envió personal al sitio, y verificaron que sus redes no presentan afectaciones.

Le puede interesar: Adelantan investigación para establecer las causas en las que un carro cayó de un ascensor vehicular

Según el operador del servicio eléctrico, la emergencia fue causado por una “avería en el premoldeado interno de propiedad del hotel”, siendo responsabilidad del mismo.

“Se presentó una avería en el premoldeado interno de propiedad del hotel, es decir la avería corresponde a un daño de carácter particular. Recordamos a todos los usuarios que disponen de canales 24/7 para reportar novedades: línea 115, WhatsApp AVA 3134300000 o la app Air-e”, concluyó la organización.