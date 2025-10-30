Gobierno radicó proyecto del nuevo régimen sancionatorio aduanero para luchar contra contrabando

El Gobierno radicó ante el Congreso de la República el proyecto de ley del régimen sancionatorio aduanero y de decomiso.

“Este proyecto constituye un instrumento jurídico moderno, técnico y garantista, alineado con las mejores prácticas internacionales y con los principios constitucionales que orientan la actuación de las autoridades”, afirmó el director (e) de la Dian, Carlos Betancourt.

A ello agregó que con eso buscan fortalecer la lucha contra el contrabando y las prácticas ilegales, “dotando al país de un marco normativo claro y actualizado que aporte seguridad jurídica y responda a la dinámica del comercio exterior hacia el futuro”.

Esta ley debe ser sancionada antes del 20 de junio de 2026.

Esto se da tras una orden de la Corte Constitucional por lo que el Gobierno espera que sea aprobado antes del 20 de junio de 2026 para cumplir con lo que dice el alto tribunal.

