🔴 Lanús vs. Universidad de Chile EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por Copa Sudamericana
El equipo argentino busca acceder a su segunda final de la década tras ser subcampeón en la edición 2020.
Se cierran las semifinales en la Copa Sudamericana 2025 y los encargados de bajar el telón son Lanús y Universidad de Chile, que se enfrentan en un duelo clave por la clasificación a la gran final.
El conjunto argentino se mide al equipo chileno, por cuarta ocasión en su historia, la ida disputada el pasado jueves 23 de octubre terminó 2-2 en Santiago.
El partido se disputa en el estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez, en Lanús, Argentina.