🔴 Lanús vs. Universidad de Chile EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por Copa Sudamericana

Lucas Di Yorio y Carlos Izquierdoz en la Copa Sudamericana 2025. FOTO: Marcelo Hernández/Getty Images / Marcelo Hernandez

Se cierran las semifinales en la Copa Sudamericana 2025 y los encargados de bajar el telón son Lanús y Universidad de Chile, que se enfrentan en un duelo clave por la clasificación a la gran final.

El conjunto argentino se mide al equipo chileno, por cuarta ocasión en su historia, la ida disputada el pasado jueves 23 de octubre terminó 2-2 en Santiago.

El partido se disputa en el estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez, en Lanús, Argentina.

Siga EN VIVO el minuto a minuto del partido a continuación: