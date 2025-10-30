Procuraduría pide declarar emergencia departamental en el Chocó por graves inundaciones

La Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Gobernación del Chocó, la UNGRD, el IDEAM y la Unidad de Víctimas, que declaren un estado de emergencia departamental ante la crisis que afrontan 25.000 personas en 18 municipios, debido a la ola invernal.

Producto de las intensas lluvias se han producido crecientes y desbordamientos de los ríos Atrato y Andágueda lo cual ha generado la profunda emergencia.

“Las condiciones meteorológicas han generado crecientes súbitas, inundaciones, deslizamientos de tierra y colapso de vías terciarias y viviendas rurales, afectando gravemente la movilidad, la seguridad alimentaria y el acceso a servicios básicos de las comunidades ribereñas y rurales” describió la Procuraduría.

El Ministerio Público le pidió a las autoridades previamente mencionadas que se destinen recursos de emergencia para atender las zonas más perjudicadas y se adelanten brigadas móviles de atención humanitaria.

“Que se establezca un canal de comunicación permanente con las alcaldías, los organismos de socorro y las asociaciones locales” pidió también el ente de control.

Además, ante la activación de un Puesto de Mando Unificado (PMU), de acuerdo con la Procuraduría, se busca fortalecer la presencia institucional temprana y reducir el riesgo de la población.