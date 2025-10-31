Acuerdo entre Gobierno y Bogotá: hay financiación para continuidad del metro y buses de TransMilenio

Acuerdo entre Gobierno y Distrito: hay financiación para continuidad del metro y buses de TransMilenio. Foto: suministrada.

Este viernes, el Distrito y la Nación suscribieron cuatro acuerdos de cofinanciación que aseguran la continuidad de las Líneas 1 y 2 del Metro, y para que TransMilenio incorpore a su flota nuevos buses eléctricos articulados y biarticulados.

Este trabajo conjunto permitirá la adquisición de 269 buses eléctricos para TransMilenio, que permitirán la integración con Soacha.

“Gracias a este acuerdo entre Gobierno Nacional y Distrital, Bogotá tendrá un respaldo importantísimo para la adquisición de flota nueva eléctrica y es un hito importante porque, históricamente, la ciudad ha recibido recursos para la construcción de infraestructura en los sistemas de transporte masivo y esta es la primera vez que se abre la puerta para garantizar recursos de la Nación para adquirir nueva flota”, dijo el alcalde Carlos Fernando Galán.

Así mismo, el alcalde resaltó que, pese a las diferencias que puede haber con el Gobierno Nacional, “esto es una demostración de que tenemos la responsabilidad de sentarnos todos, buscando el bien de la ciudad y del país”.

Así las cosas, y como se había informado, se reprogramarán los aportes de la Nación para la Primera Línea, para reducir la presión de caja del Gobierno en el corto plazo, asegurando que el avance del proyecto se mantendrá según lo planeado.

Lo mismo pasará con las vigencias futuras de la Nación y del Distrito para la Segunda Línea del Metro, de manera que el flujo de recursos sea consistente con las necesidades y avances del proyecto, así como reprogramar los aportes de la Nación para la Troncal de la Calle 13.

“El convenio de la Línea 1 del Metro de Bogotá ajusta el calendario de aportes de la Nación, reprogramando el giro previsto para 2025 y extendiendo los pagos hasta 2049. El acuerdo para la Línea 2 reprograma las vigencias futuras nacionales y distritales, adecuándolas a la realidad del proceso licitatorio y al inicio del contrato de concesión”.

Así mismo, en el caso de TransMilenio, Bogotá recibirá 938.000 millones de pesos constantes de 2024 aportados por la Nación, vía cofinanciación, para la provisión de flota eléctrica.