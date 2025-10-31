Armada de Colombia envía 22 toneladas de ayuda humanitaria paso del Huracán Melissa

La Armada de Colombia enviará 22 toneladas de ayuda humanitaria a la República de Jamaica, en respuesta a la grave emergencia ocasionada por el huracán Melissa, que recientemente impactó ese país caribeño y ha dejado una situación crítica en múltiples comunidades.

Las ayudas, que fueron transportadas desde Bogotá en una aeronave de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, consisten en víveres, insumos médicos y elementos de primera necesidad, están destinadas a aliviar la situación de cientos de familias afectadas por el fenómeno natural.

Este apoyo humanitario será transportado en seis buques de Guardacostas de la Fuerza de Defensa de Jamaica, los cuales arribaron al puerto de Cartagena el sábado 25 de octubre como medida preventiva para salvaguardar su integridad ante el paso del huracán.