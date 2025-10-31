Corte Constitucional exigió al INVÍAS cumplir con obras prometidas a comunidad afro en Risaralda

La Corte Constitucional en sede de tutela protegió los derechos fundamentales de la comunidad afrodescendiente del municipio de Pueblo Rico (Risaralda), a la cual no le han cumplido con varias obras sociales que son responsabilidad del INVÍAS y el Consorcio Megavías Chocó en el marco del mejoramiento del tramo vial Quibdó - Pereira.

Se trata de la construcción de un acueducto para que dicha comunidad pueda tener acceso a agua potable, así como infraestructura educativa. Todo esto, que se prometió y se incluyó en el contrato, no ha sido desarrollado y la comunidad sigue sin recibir lo que se acordó sin que el INVÍAS haya exigido la entrega de esas obras.

Por ello, la Corte Constitucional cuestionó que no se haya hecho entrega de lo que se había acordado en el mismo contrato (por ejemplo el acueducto) y le exigió al INVÍAS y al Consorcio que en un plazo máximo de seis meses estas sean entregadas, recordando que las entidades públicas y los privados tienen el deber de honrar sus compromisos y no defraudar las expectativas de la gente.

“Respecto del primer derecho, la comunidad sigue sin poder acceder a agua apta para el consumo humano, pues ella es insalubre, y frente al segundo, las condiciones de las escuelas no cumplen con los supuestos mínimos de adecuación, disponibilidad y accesibilidad física, impidiendo una garantía plena de este derecho respecto de los niños y niñas de la zona” señaló la Sala.

El alto tribunal en el fallo de tutela agregó que debe entenderse que no se está sustituyendo la obligación primaria del Estado de satisfacer las necesidades de la población, los acuerdos firmados en el contrato están sujetos a la buena fe y la confianza legítima en su cumplimiento.

Adicional a la exigencia perentoria de cumplir en seis meses con las obras que están embolatadas en favor de la población, también le ordenó a la Gobernación de Risaralda y a la Alcaldía de Pueblo Rico que en máximo 5 días otorguen carro tanques para abastecer de agua potable a la población afro protegida en la tutela, la cual sigue tomando agua en mal estado.

La Defensoría del Pueblo deberá verificar que tanto el INVÍAS como el Consorcio Megavías del Chocó le cumplan a la gente.