Invías tendría nueva directora: sería la sexta funcionaria en ocupar el cargo durante Gobierno Petro

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) publicó en su página web oficial la hoja de vida de Alexandra Reyes Gómez como nueva directora general del Instituto Nacional de Vías (Invias).

Es preciso recordar que Reyes Gómez sería la sexta persona que llega a ese cargo en lo que va del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Esta funcionaria entraría a reemplazar a Jhon Jairo González Bernal, quien es director encargado de la entidad desde marzo del presente año.

En la hoja de vida de Reyes se registra que es ingeniera civil de la Universidad Nacional. Además, señala que tiene dos especializaciones: una en Geotecnia Ambiental de la Universidad de Santander y otra en Derecho de la Infraestructura de la Universidad Externado de Colombia.

En cuanto a experiencia laboral, Reyes acreditó que su último cargo fue como asesora en la Federación Nacional de Departamentos en 2024. Además, pasó por la Gobernación del Guaviare, estuvo en el Ministerio de Transporte entre 2018 y 2019, y también estuvo en el Ministerio del Interior como supervisora y contratista, entre otros cargos en diferentes entidades y empresas.

Algunas fuentes confirmaron a W Radio que González, el director encargado saliente, no fue informado de que le estaban buscando reemplazo, lo cual le generó bastante molestia.

