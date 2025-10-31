Desempleo cayó a 8,2% en septiembre, según el Dane

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, en septiembre la tasa de desempleo fue del 8,2%, es decir, 0,9% puntos porcentuales por debajo del mismo periodo de 2024 cuando fue del 9,1%.

El Dane, informó que la población ocupada a nivel nacional aumentó en 714 mil personas, con una variación porcentual de 3,1%, según la entidad una cifra muy significativa en términos porcentuales, siendo la industria manufacturera el sector que más aportó en términos de generación de empleo.

Esta cifra representa, según la directora del Dane, Piedad Urdinola, la más baja históricamente para un mes de septiembre de cualquier año desde 2001.

La entidad reveló también que en las 13 ciudades y áreas metropolitanas, la tasa fue de 8,1% mientras que en el mismo mes del año anterior fue de 10,2%.