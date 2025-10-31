Medellín celebra 350 años como una ciudad que florece con propósito

El próximo domingo 2 de noviembre, Medellín celebrará sus 350 años de historia con un evento en el Parque Berrío en el que se reunirán instituciones, académicos y ciudadanos en torno a la memoria, la transformación y el futuro de la capital antioqueña.

En este evento, que comenzará las 10:00 de la mañana, se rendirá homenaje a la construcción de la Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín en 1675. Para ello, distintos sectores ligados a la cultura como universidades, museos, colegios, academias e historiadores se han sumado a esta celebración.

El Distrito ha resaltado que celebrar los 350 años de Medellín “también es una oportunidad para pensar en eso de vivir mejor juntos”. Por eso, asegur+ó que se impulsa una conversación ciudadana en torno a la identidad, la convivencia y las transformaciones socioeconómicas y culturales.

La Alcaldía también destacó que, en el primer semestre de 2025, la capital de Antioquia recibió cerca de un millón de visitantes extranjeros, en su mayoría provenientes de Estados Unidos, Panamá, México, Perú y Costa Rica. Es así como el turismo se ha consolidado como un motor de bienestar para los habitantes, con una ocupación hotelera que este año ha rondado un 72% en promedio.

Además, la capital antioqueña se posiciona entre las diez ciudades más visitadas de América Latina, con un creciente interés por su oferta urbana, cultural y de entretenimiento. Estas cifras, de acuerdo con datos del Bureau de Medellín, la acercan a destinos como Santiago de Chile y Lima.

Escuche W Radio en vivo: