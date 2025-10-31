Nicolás Maduro encarga a Alex Saab el “pronto” lanzamiento del primer minisatélite de Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este jueves que el país construirá su primer minisatélite y que espera se lance “pronto” al espacio, de lo que encargó al ministro de Industria, el empresario colombiano Alex Saab, quien estuvo preso en Estados Unidos acusado de conspiración para lavar de dinero.

“Quiero que usted meta su cerebro y sus capacidades empresariales para que pronto podamos estar lanzando el primer minisatélite espacial de Venezuela”, ordenó el mandatario en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Maduro, quien encabezó el cierre del Congreso Internacional Espacial celebrado en Caracas, aprobó “todos los esfuerzos” para, dijo, “ir a la búsqueda del primer minisatélite venezolano”, lo que consideró como “una idea maravillosa”, aunque no ofreció mayores detalles.

Además, pidió “acelerar la activación y lanzamiento”, en colaboración con China, del “nuevo satélite de comunicaciones Gran Cacique Guaicaipuro”, una tarea en la que, agregó, “hay que insistir y cumplir a prontitud”.

El Congreso Internacional Espacial contó con la participación de invitados de Brasil, China, Rusia y Francia y tuvo como objetivo abordar “avances y desafíos” en la materia, además de construir “una estrategia colectiva que promueva el bienestar común y el estudio pacífico”, según la titular de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez.

La ministra aseguró que se han “compartido innovadores proyectos y soluciones” con miras a que el espacio “no sea considerado un territorio en disputa, sino un área de gobernanza global, de ciencia abierta y agendas compartidas que impulsen el desarrollo colectivo”.

Venezuela celebró el congreso en medio de una “amenaza militar” de Estados Unidos en su contra, como denuncia el Gobierno de Maduro en referencia al despliegue de la nación norteamericana en el mar Caribe.

