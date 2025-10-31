Nicolás Maduro dice que la mejor ayuda de EE.UU. a Cuba sería levantar “todo el bloqueo económico”. Foto: EFE.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este jueves (39 de octubre) que la mejor ayuda que pudiera dar Estados Unidos a Cuba sería levantar “todo el bloqueo económico” en su contra, luego de que Washington anunciara que ofrecerá apoyo de forma “inmediata” al pueblo cubano afectado por el paso del huracán Melissa.

“El Gobierno de Estados Unidos ha ofrecido por primera vez ayuda a Cuba. Bueno, la mejor ayuda es que levanten todo el bloqueo económico a Cuba, que levanten todas las medidas de persecución económica contra Cuba”, dijo en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Maduro, en el cierre del Congreso Internacional Espacial en Caracas, insistió en que esa es “la mejor ayuda que puede dar” EE.UU. a Cuba, como, dijo, se decidió este miércoles en la Asamblea General de la ONU, que aprobó por mayoría (165 votos a favor, 7 en contra y 12 abstenciones) una resolución sin efectos vinculantes contra las sanciones de Washington al país insular, que tienen ya 63 años.

“La humanidad entera votó porque cese la tortura contra el cuerpo económico y social de Cuba, así que si el Gobierno de Estados Unidos quiere ayudar a Cuba, como ha dicho hoy (el secretario de Estado) Marco Rubio, levante hoy mismo todas las medidas, y verá que es la mejor ayuda histórica para un pueblo heroico y patriota”, sostuvo.

Entretanto, el líder chavista aseguró que su país ha “estado pendiente” del desarrollo del paso del huracán y de sus consecuencias, y anunció que ya llegó tanto a Cuba como a Jamaica la ayuda humanitaria enviada este mismo jueves por Venezuela.

Según el canciller Yván Gil, 26 toneladas se enviaron a Cuba y unas 20 a Jamaica, en vuelos de la aerolínea estatal Conviasa.

Además, el ministro de Exteriores venezolano dijo que en “los próximos días” zarpará un barco con 3.000 toneladas de ayuda hacia Cuba.

Gil explicó que en el cargamento hay insumos médicos, alimentarios y de infraestructura, sin ofrecer mayores detalles.

En un mensaje en X, Rubio anunció este jueves que están “preparados para ofrecer ayuda humanitaria inmediata al pueblo de Cuba afectado por el huracán”, un día después de informar sobre el envío de equipos de rescate a Jamaica, Haití, República Dominicana y Bahamas.

Posteriormente, el Gobierno cubano dijo que ha contactado con EE.UU. para concretar la manera en que Washington podría proporcionar la ayuda.

Melissa, ahora de categoría 2, avanza este jueves hacia Bermudas, tras dejar un rastro de destrucción y más de una treintena de víctimas mortales en Haití, Jamaica y Cuba.

