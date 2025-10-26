Marco Rubio descartó subida de aranceles a Colombia como parte de las sanciones a Gustavo Petro

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, descartó este sábado que se le impongan aranceles adicionales a Colombia, como parte de la arremetida de la Casa Blanca contra el presidente Gustavo Petro, al que culpó del distanciamiento entre Washington y Bogotá.

“Nuestro problema con el actual presidente (Petro) es que, de hecho, no está cooperando en nuestra lucha contra las drogas, y consideramos que era mejor abordarlo a nivel individual”, dijo Rubio al ser preguntado por la prensa en medio del viaje del presidente Donald Trump por Asia.

Lea más: Presidente Petro reaccionó a su inclusión en Lista Clinton: “Ni un paso atrás y jamás de rodillas”

El secretario fue claro en decir que las sanciones estadounidenses se dirigen al mandatario colombiano, su familia y sus principales colaboradores.

Resaltó que EE.UU. siempre ha tenido “una excelente relación” con el pueblo colombiano y con muchas de las instituciones colombianas.

Le puede interesar “El presidente de Colombia es un líder del narcotráfico”: Trump respondió a corresponsal de W Radio

“Nuestras relaciones con el pueblo colombiano, el sector económico colombiano, la mayoría de los políticos colombianos y sus instituciones, en particular las de defensa, son sólidas y duraderas, y seguirán siendo … mucho después de que este individuo deje de ser presidente”, insistió el jefe de la diplomacia estadounidense.

Este viernes el Departamento del Tesoro anunció la inclusión de Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en inglés) conocida como ‘Lista Clinton’ por presuntos vínculos con el narcotráfico.

La sanción se suma a la anunciada la semana pasada por el presidente estadounidense, Donald Trump, que llamó a Petro “líder del narcotráfico” y anunció la suspensión de ayuda económica al país suramericano por su supuesta inacción en la lucha contra el narcotráfico.

En septiembre, EE.UU. retiró a Colombia de la lista de países que en el último año combatieron el tráfico de drogas y revocó la visa de Petro, después que este supuestamente convocara a los soldados estadounidenses a desobedecer a Trump.

Rubio dijo no estar preocupado de que las sanciones contra Petro puedan elevar el apoyo del electorado colombiano a la izquierda, justo cuando el país se prepara para elegir un nuevo presidente en 2026.

“Esto no es un enfrentamiento entre Estados Unidos y Colombia. Es nuestra reacción a las acciones de un líder extranjero que se ha convertido en hostil… por eso no vemos medidas arancelarias”.

El secretario insistió que EE.UU. no quiere perjudicar la economía colombiana, y explicó que el presidente Trump, quien toma la decisión final de imponer los aranceles, conocía las opciones disponibles y optó por las sanciones directas a Petro y su círculo cercano.

Lea también: “Que un banco nacional me diga que no me abre una cuenta bancaria me parece una grosería”: Petro

Las declaraciones se dan justo cuando EE.UU. ha aumentado los ataques contra embarcaciones en aguas del Caribe y del Pacífico, en una nueva etapa de su guerra contra las drogas, que ya dejan 10 embarcaciones hundidas y 43 muertos, según las propias cifras del Ejército estadounidense.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundoEl aumento de tensiones empezó en agosto con el despliegue de buques del Ejército estadounidense en el Caribe y con Venezuela en el punto de mira, pero ya se ha extendido a aguas del Pacífico involucrando a Colombia.