Si Maduro sigue en el poder una vez sancionado Petro, Colombia pone en riesgo elecciones: experto

No necesariamente implica una acusación formal de EEUU: experto por inclusión de Petro en Lista OFAC

Este sábado, 25 de octubre, habló en los micrófonos de W Fin De Semana, con Paula Bolívar, Juan Medrano Castro, presidente de J&A Global Compliance, quien es experto en antilavado de dinero (AML) con más de 25 años de experiencia en el sector financiero internacional, parta hablarse de la inclusión del presidente Gustavo Petro en la Lista Clinton.

“Las prioridades de Estados Unidos son narcotráfico, terrorismo y tráfico ilegal de personas. Todo eso está en un plan, y en ese plan está el tema de la droga, el fentanilo, por ejemplo, y eso, definitivamente, lo que está pasando en Venezuela ocurre porque dentro del marco geopolítico del combate contra las drogas hay tres países fundamentales: Venezuela, Colombia y México”, inició diciendo el experto.

Y agregó: “El tema de Colombia se define dependiendo lo que pase en Venezuela”.

Así mismo, señaló que se debe entender que “el hecho de que una persona sea sancionada bajo algunos programas de OFAC, no necesariamente implica una acusación formal. Deben haber mas elementos que demuestren que está envuelto en el tema del tráfico de droga".

“Se tomó esa medida porque, definitivamente, hay unos antecedentes a todo eso y Estados Unidos viene acusando a Colombia de no hacer el papel que debe hacer en el combate contra la droga".

Por otro lado, dijo que “es prematuro e irresponsable decir que acusaran a Petro en Estados Unidos. No sabemos qué información tiene Estados Unidos".

“Una acusación en el Departamento de Justicia viene si Estados Unidos tiene pruebas”, comentó.

Sobre el abogado Dany Kovalik

Medrano dijo que la designación de Kovalik por parte de Petro como su abogado en EE.UU. “podría ser una provocación y no contribuye en lo absoluto en su defensa. El presidente de Colombia debe pensar muy bien los pasos que empieza a dar con relación a esto".

“El presidente de Colombia ha demostrado que cuando está al frente de estas situaciones entra en un tono de provocación”, aseguró.

Implicaciones políticas que tiene la inclusión del presidente Petro en la Lista Clinton

Ahora, según el análisis del experto, quien insistió nuevamente en la relación Colombia - Venezuela desde el punto de vista de Estados Unidos, dijo que “si Nicolás Maduro sigue en el poder una vez sancionado el presidente Gustavo Petro, Colombia pone en riesgo las elecciones (2026)”.

“Definitivamente el presidente Petro lo tomará como que no perderá más nada. Es una situación donde pudiera estar renunciándole todo el gabinete porque todos los que están alrededor van a temer ser sancionados, más si tienen bienes en Estados Unidos”, comentó.

“Si Venezuela no cambia, Colombia tiene riesgo de que allí no haya elecciones”, concluyó.

