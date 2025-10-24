Así reaccionó sector político de Colombia y líderes del mundo a inclusión de Petro en Lista Clinton

Este viernes, 24 de octubre, el presidente de la República, Gustavo Petro, su esposa, Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y su ministro del Interior, Armando Benedetti, fueron incluidos en la Lista Clinton (OFAC).

“Efectivamente la amenaza de Bernie Moreno se cumplió, yo y mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC. Mi abogado en mi defensa será Dani Kovalik en Estados Unidos”, anunció Petro.

“Toda una paradoja, pero ni un paso atrás y jamás de rodillas”, añadió el mandatario.

Por su parte, el ministro del Interior afirmó que nadie en el país se cree que él sea narcotraficante, además especificó que nunca ha entrado en la casa de un narco.

“Por haber defendido la dignidad del país y que el presidente Gustavo Petro no es un narcotraficante, me meten en la lista OFAC sin yo haberlos agredido. Eso demuestra que todo imperio es injusto y que su lucha antidrogas es una farsa armamentista”, escribió.

“Para EE.UU. un pronunciamiento no violento es igual que ser narcotraficante. Gringos go home”, agregó.

Ante esta noticia, desde distintos sectores políticos de Colombia y el mundo se produjeron reacciones en redes sociales.

Así reaccionó Colombia y el mundo a la inclusión de Petro en la Lista Clinton:

Petro, su familia y Benedetti en la lista Clinton.

Y la noche que llega. pic.twitter.com/EL0qhPINRe — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) October 24, 2025

Certificado de Gustavo Petro en la OFAC - Lista Clinton pic.twitter.com/UU1yKJDbck — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) October 24, 2025

El Departamento de Estado de los Estados Unidos acaba de incluir al presidente @petrogustavo y a toda su familia en la lista Clinton.



Es más una medida represiva por la posición de dignidad expresada por el presidente al levantar la voz por la humanidad, por las víctimas del… pic.twitter.com/oUXSXFmgUG — Hollman Morris (@HOLLMANMORRIS) October 24, 2025

Agradezco y valoro profundamente la responsabilidad que me confiere el señor Presidente de la República, doctor Gustavo Petro (@petrogustavo), al brindarme la oportunidad de liderar mi amada institución en un momento coyuntural para el país. pic.twitter.com/yMtvuDPL5r — Brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) October 24, 2025

Mi rechazo total a la decisión de EEUU de incluir al Presidente @petrogustavo y su familia en la lista Clinton.



El presidente Gustavo Petro ha sido, desde su época en la Cámara de Representantes, uno de los líderes más firmes en denunciar el narcotráfico y buscar vías reales… pic.twitter.com/3eD2OttKtp — Martha Peralta Epieyú (@marthaperaltae) October 24, 2025

¿Qué es la Lista Clinton?

La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC), oficina del Departamento del Tesoro de ese país, es la entidad encargada de identificar a países, terroristas y narcotraficantes que puedan ser objeto de sanciones, de acuerdo con las leyes de EE.UU.

La Lista Clinton es una referencia o guía que tienen los países para identificar estos actores ilegales.