Así reaccionó sector político de Colombia y líderes del mundo a inclusión de Petro en Lista Clinton
Además, del presidente Gustavo Petro, fueron incluidos en la Lista Clinton Armando Benedetti, Verónica Alcocer y Nicolás Petro Burgos.
Este viernes, 24 de octubre, el presidente de la República, Gustavo Petro, su esposa, Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y su ministro del Interior, Armando Benedetti, fueron incluidos en la Lista Clinton (OFAC).
“Efectivamente la amenaza de Bernie Moreno se cumplió, yo y mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC. Mi abogado en mi defensa será Dani Kovalik en Estados Unidos”, anunció Petro.
“Toda una paradoja, pero ni un paso atrás y jamás de rodillas”, añadió el mandatario.
Por su parte, el ministro del Interior afirmó que nadie en el país se cree que él sea narcotraficante, además especificó que nunca ha entrado en la casa de un narco.
“Por haber defendido la dignidad del país y que el presidente Gustavo Petro no es un narcotraficante, me meten en la lista OFAC sin yo haberlos agredido. Eso demuestra que todo imperio es injusto y que su lucha antidrogas es una farsa armamentista”, escribió.
“Para EE.UU. un pronunciamiento no violento es igual que ser narcotraficante. Gringos go home”, agregó.
Ante esta noticia, desde distintos sectores políticos de Colombia y el mundo se produjeron reacciones en redes sociales.
Así reaccionó Colombia y el mundo a la inclusión de Petro en la Lista Clinton:
¿Qué es la Lista Clinton?
La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC), oficina del Departamento del Tesoro de ese país, es la entidad encargada de identificar a países, terroristas y narcotraficantes que puedan ser objeto de sanciones, de acuerdo con las leyes de EE.UU.
La Lista Clinton es una referencia o guía que tienen los países para identificar estos actores ilegales.