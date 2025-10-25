El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Alex Florez por inclusión de Petro en Lista Clinton: “Trump cuando habla delira, se cree emperador”

Este viernes el presidente Gustavo Petro fue incluido en la Lista Clinton (OFAC).

Además del jefe de Estado, también fueron incluidos en la Lista Clinton la primera dama, Verónica Alcocer; el ministro del Interior, Armando Benedetti; y el exdiputado Nicolás Petro, hijo mayor del presidente.

Así, habló en los micrófonos de W Fin De Semana, con Paula Bolívar, el senador Alex Florez, quien reaccionó a la noticia.

El senador Florez resaltó en su primera intervención que la noticia “no sorprende cuando lo que hemos visto del otro lado del Gobierno de Estados Unidos es un ejercicio casi senil, rayando en la demencia”.

“No se puede esperar tener un diálogo formal o basado en principios de respeto”, dijo sobre Trump.

Así mismo, señaló: “Hablamos de un presidente que tiene actitudes monárquicas basándose en que él es un rey que no se puede contradecir".

Explicó que Estados Unidos hace lo que hace aún cuando se trata “de un problema de ellos” y, así, que “quieren que les solucionemos el problema que ellos tienen allá”.

Sobre Donald Trump

“Trump cuando habla delira y pelea solo, se cree un emperador romano. Viola todo tipo de derechos humanos”, comentó.

Dijo: “Lo que vemos es una agenda política, no un interés real de solucionar problemas”.

“Este país (Estados Unidos) no respeta la soberanía de todos los países con su idea desdibujada de la democracia, es la democracia de las invasiones, de los bombardeos y el asesinato", concluyó.

