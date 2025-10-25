“Siempre es posible desescalar”: Kevin Whitaker por inclusión de Petro en Lista Clinton

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Este viernes, 24 de octubre, Colombia se sacudió con la noticia de que el presidente Gustavo Petro, junto a la primera dama, Verónica Alcocer; el ministro del Interior, Armando Benedetti; y el exdiputado e hijo del jefe de Estado, Nicolás Petro Burgos, fueron incluidos en la Lista Clinton.

Por esta razón, habló en los micrófonos de W Fin De Semana, con Paula Bolívar, Kevin Whitaker, exembajador de Estados Unidos en Colombia, quien explicó las implicaciones que tiene para el presidente Gustavo Petro y sus familiares haber sido incluido en la Lista Clinton.

El diplomático inició explicando que esto que pasó “tiene que ver con supuestos vínculos con el narcotráfico, eso fue lo que se citó. No es necesario tener una condena ni mostrar evidencia, el Departamento de Tesoro simplemente necesita razones", dijo.

Así mismo, Whitaker resaltó: “Siempre es posible desescalar y la posibilidad de discusiones diplomáticas, eso es lo más importante en este momento, que se hable de lado y lado, es muy importante que el Gobierno de Trump ha sido muy claro acerca de lo que son sus preocupaciones“,

Sobre la Lista Clinton

“Hay dos niveles de la designación. El primero es que excluye al designado del sistema financiero de Estados Unidos y, por otra parte, está el daño reputacional, los efectos, y ya se ha notado porque algunas instituciones financieras se han alejado de los designados, es muy relevante el daño reputacional", dijo el exembajador.

Adicionalmente, comentó que “Trump tiene sus maneras de expresarse, es un tiempo que para él el orgullo es hacer un trato. Siempre hay esa posibilidad de hacer algo con la contraparte".

¿Cómo solucionar la coyuntura diplomática?

“Lo más importante es que haya un plan riguroso e inteligente con todos los elementos que ya sabemos para enfrentar el narcotráfico, Colombia tiene la capacidad y nos pondrá en el sendero para solucionar la crisis", agregó.

Ataques en el Pacífico y el Caribe

“Es aparente para mí que van a continuar. Si las lanchas no sirven, hay sumergibles, hay aviones, hay contenedores, siempre hay otra manera de pasar ese producto ilícito a los mercados", concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

