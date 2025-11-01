Dortmund ganó 1-0 al Augsburgo en el inicio de la novena fecha de Bundesliga
El gol fue obra del guineano Serhou Guirassy al minuto 37, tras aprovechar un error defensivo en la salida.
Gracias a un solitario gol del guineano Serhou Guirassy, el Borussia Dortmund se impuso 1-0 en su visita al Augsburgo, en la apertura de la novena jornada de la Bundesliga.
Los hombres del croata Niko Kovac se hacen así provisionalmente con la segunda posición con 20 puntos, a cuatro del líder Bayern Múnich, que recibirá el sábado al Bayer Leverkusen en el gran choque del fin de semana.
En un encuentro monótono, el Dortmund se encomendó a Guirassy, que aprovechó un mal envío de cabeza de un defensa rival para robar el balón a la entrada del área y abrir el marcador al minuto 37 con su quinto gol de la temporada en la liga alemana.
La próxima cita del Borussia Dortmund será la visita el miércoles al Manchester City, durante la cuarta jornada de la fase de Liga en Champions League.
Observe el resumen de la victoria del Borussia Dortmund ante el Augsburgo por Bundesliga:
