El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Esta es la historia de superación de Fatima Yousifi, futbolista profesional en Afganistán

Fatima Yousufi, futbolista profesional de la selección de Afganistán, habló con W Fin De Semana sobre su actualidad deportiva y cómo se volvieron a reunir las jugadoras de su país tras varios años por la crisis política en su país.