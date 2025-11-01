Esta es la historia de superación de Fatima Yousifi, futbolista profesional en Afganistán
Imagen de referencia. Foto: Getty Images
Fatima Yousufi, futbolista profesional de la selección de Afganistán, habló con W Fin De Semana sobre su actualidad deportiva y cómo se volvieron a reunir las jugadoras de su país tras varios años por la crisis política en su país.
