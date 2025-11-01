W Fin de SemanaW Fin de Semana

Deportes

Esta es la historia de superación de Fatima Yousifi, futbolista profesional en Afganistán

Esta es la historia de superación de Fatima Yousifi, futbolista profesional en Afganistán

Esta es la historia de superación de Fatima Yousifi, futbolista profesional en Afganistán

09:30

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

Fatima Yousufi, futbolista profesional de la selección de Afganistán, habló con W Fin De Semana sobre su actualidad deportiva y cómo se volvieron a reunir las jugadoras de su país tras varios años por la crisis política en su país.

Esta es la historia de superación de Fatima Yousifi, futbolista profesional en Afganistán

09:30

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad