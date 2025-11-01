Exconcejal Ángela Garzón será la nueva directora del IDT de Bogotá

Bogotá

Este viernes se confirmó que la exconcejal Ángela Garzón será la nueva directora del Instituto Distrital de Turismo de Bogotá en reemplazo de Andrés Santamaría, quien entró a la dirección de Asocapitales.

La hija del político Angelino Garzón es filósofa de la Universidad Nacional con énfasis en las áreas de filosofía política y analítica, especializada en negociación y relaciones internacionales de la Universidad de los Andes.

Ha trabajado en temas de comunicaciones corporativas y relaciones públicas empresariales y gubernamentales; relaciones internacionales, gestión cultural, derechos humanos y responsabilidad social.