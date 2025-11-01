Masacre en el Valle del Cauca: cuatro personas fueron asesinadas en un bar

Cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas durante un tiroteo registrado en la tarde de este sábado 1 de noviembre en el municipio de El Águila, norte del Valle del Cauca.

Las víctimas se encontraban en un bar ubicado frente al hospital local, cuando fueron atacadas a disparos.

De acuerdo el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), se trata de cuatro hombres, cuyas identidades no ha sido confirmadas.

Una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo advierte sobre la presencia de los grupos delincuenciales Los Flacos, Nueva Generación y otras bandas de carácter local que se disputan el control del narcotráfico y la extorsión en el municipio. Según Indepaz, esta sería la masacre número 66 en lo corrido del año 2025 en Colombia.

Ante la gravedad de lo ocurrido y como medida preventiva, la Alcaldía de El Águila ordenó el cierre de establecimientos comerciales a partir de las seis de la tarde este sábado 1 y domingo, 2 de noviembre, además de imponer toque de queda para menores de edad desde las siete de la noche.