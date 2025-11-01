Operación de cerebro de Denise Bacon. Fotos: Captura de pantalla video en redes sociales / Getty Images

Paciente con párkison tocó clarinete durante operación de cerebro: así fue el procedimiento

Keyoumars Ashkan, doctor encargado de operar a Denise Bacon, una mujer con párkinson, mientras ella tocaba el clarinete, conversó con W Fin De Semana y explicó cómo fue el procedimiento que duró cuatro horas.

“Hago muchas cirugías sin anestesia completa. Lo hago porque quiero hacer pruebas funcionales y verlos. Denis tocaba el clarinete, pero tiene párkison, por lo que la inhabilitaba a tocar el instrumento”, dijo.

Contó que, en medio del procedimiento, vio cómo la mujer comenzó a tocar el clarinete con fluidez.

A woman with Parkinson's disease has played her clarinet while undergoing brain stimulation, enabling surgeons to see - and hear - immediate results, in London’s King College.

Denise Bacon underwent the surgical procedure which using electrodes implanted in the brain pic.twitter.com/1IGGpQly25 — Yeshi Seli (@YeshiSeli) October 24, 2025

Ashkan afirmó que al ser en una zona tan sensible como el cerebro, el verdadero reto era la “precisión”.

“La selección del paciente es tan importante como la cirugía en sí mismo. La idea es que todo esté listo antes de que todo comience. Tenemos asistentes, neurólogos y gente que me dé información en tiempo real”, sostuvo.

De otro lado, destacó que para él lo más satisfactorio de estos procedimientos es ver a las familias felices y satisfechas con el procedimiento.

Reviva la entrevista completa aquí: