Procuraduría sanciona con 12 años de inhabilidad a William Dau por participación en política

La Procuraduría General de la Nación, en fallo de primera instancia, sancionó e inhabilitó por 12 años al exalcalde de Cartagena, William Dau, por participación en política.

El ente de control juzgó la aparición de un audio que se filtró en el que Dau expresó, según el Ministerio Público, su respaldo a dos candidatas al Congreso de la República, en medio de la investigación por los “Petrovideos”.

“Aunque correspondía a una conversación aparentemente privada, adquiere un carácter político claro, pues el entonces alcalde de Cartagena expresó afinidad y respaldo hacia candidatas identificadas con una coalición específica, en un momento inmediatamente anterior a las elecciones legislativas de 2022” se lee.

Para la Procuraduría, la actuación se Dau Chamatt significó una posición institucional relevante y reprochable.

“No se trata, por tanto, de una mera manifestación de opinión privada, sino de un acto comunicativo de autoridad con potencial de incidencia política” se lee en el fallo.

La decisión es apelable ante la Sala de Juzgamiento de Servidores de Elección Popular. Por ende, no quedará en firme hasta que se resuelva en esa instancia y luego de ello, el Consejo de Estado, en sede de revisión, tome una determinación final.