Atentado sicarial en parqueadero de centro comercial de Pereira

Pereira

Un hecho de sangre ocurrió en los parqueaderos del centro comercial Arboleda, donde un hombre perdió la vida luego de ser alcanzado por varios disparos.

Los hechos ocurrieron en el tercer sótano de los parqueaderos de este centro comercial; testigos del hecho que caminaban hacia sus vehículos, salían de ellos y hasta quienes estaban haciendo fila para cancelar el parqueadero, señalaron que se escucharon varios disparos y lo único que lograron hacer fue correr y tirarse al suelo.

Varios de los vehículos que se encontraban estacionados sufrieron daños por las balas; todo esto, fue evidencia para el Cuerpo Técnico de Investigación que adelanta la investigación de lo ocurrido.

La víctima, identificada como Carlos Orlando García Herrera, fue trasladada a un centro asistencial cercano, con varios impactos de arma de fuego que hoy lo tienen entre la vida y la muerte.

De manera extraoficial se conoció que este sujeto, en el mes de octubre, fue víctima de un atentado en la ciudad de Cali donde reside; al parecer, se encontraba en Pereira huyendo de estas personas.

En su contra se encuentra abierta una investigación por el delito de porte ilegal de armas de fuego, toda vez que en la capital del Valle del Cauca se enfrentó con la Policía y fue detenido.

Al parecer los hombres que atentaron contra la vida de García Herrera, en el centro comercial, huyeron en un vehículo que minutos después fue encontrado por las autoridades abandonado.