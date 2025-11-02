El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Cada foto es un relato”: María Luisa Váquez, encargada de salvar recuerdos de víctimas de la DANA

María Luisa Vásquez de Agredos, directora de patrimonio de la UV, encargada de salvar los recuerdos de las vidas devastadas por la DANA en Valencia, dialogó con W Fin De Semana a propósito de su labor y lo que representa para miles de españoles que perdieron seres queridos.

“Trabajamos haciendo registros exhaustivos. Entonces pedimos que nos traigan fotografías y demás datos personales. Sobre este registro de las familias, lo integramos a uno común”, indicó.

Sostuvo que en la actualidad tienen un registro de dos millones de fotografías, además de centenares de patrimonios simbólicos de “gran valor para las familias”.

“Tenemos fotografías que van desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. Con un archivo de semejante envergadura, tenemos representaciones de todas las épocas”, dijo.

“Cada foto es un relato, es imposible no conectar y sentir empatía”, añadió.

Resaltó que, además de fotos, tienen cartas que significan un “tesoro” para los familiares, pues pueden ver la escritura de personas que ya no están.

“Estamos conmovidos diariamente, para nosotros ya no son íntimas (las imágenes). Esas más de 1000 familias tienen nombre y rostro porque vienen a nosotros y participan en acciones puntuales”, comentó.

Escuche la entrevista completa aquí: