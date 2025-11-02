Pico y placa del 1 al 30 de noviembre en Bogotá: Así quedó restricción para carros y taxis

Desde hace años se ha implementado la medida del pico y placa con el fin de mejorar la movilidad en la capital del país, se trata de una norma que debe ser acatada por vehículos particulares y de servicio público, tanto en los días como en los horarios establecidos.

Esta medida rige de lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 9:00 p.m.,y tiene algunas excepciones para vehículos eléctricos, híbridos, de transporte escolar y de personas con discapacidad, entre otros. Según la Secretaría de Movilidad, el objetivo del pico y placa es mejorar la movilidad, incentivar el uso del transporte público y fomentar la cultura ciudadana.

¿Cómo es el pico y placa para TODO noviembre?

1 y 2 de noviembre

Sábado 1 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.

No aplica la medida de pico y placa. Domingo 2 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.

Semana del 3 al 9 de noviembre

Lunes festivo 3 de noviembre: aplica la medida de pico y placa regional

aplica la medida de pico y placa regional Martes 4 de noviembre : pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 Miércoles 5 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 Jueves 6 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 Viernes 7 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 Sábado 8 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.

No aplica la medida de pico y placa. Domingo 9 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.

Semana del 10 al 16 de noviembre

Lunes 10 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 Martes 11 de noviembre : pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 Miércoles 12 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 Jueves 13 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 Viernes 14 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 Sábado 15 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.

No aplica la medida de pico y placa. Domingo 16 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.

Semana del 17 al 23 de noviembre

Lunes festivo 17 de noviembre: aplica la medida de pico y placa regional

aplica la medida de pico y placa regional Martes 18 de noviembre : pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 Miércoles 19 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 Jueves 20 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 Viernes 21 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 Sábado 22 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.

No aplica la medida de pico y placa. Domingo 23 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.

Semana del 24 al 30 de noviembre

Lunes 24 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 Martes 25 de noviembre : pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 Miércoles 26 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 Jueves 27 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 Viernes 28 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 Sábado 29 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.

No aplica la medida de pico y placa. Domingo 30 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.

Escuche W Radio en vivo: