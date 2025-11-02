Tendencias

Pico y placa del 1 al 30 de noviembre en Bogotá: Así quedó restricción para carros y taxis

Conozca cómo será la restricción todos los días del mes y programe sus viajes. Evite sanciones.

Desde hace años se ha implementado la medida del pico y placa con el fin de mejorar la movilidad en la capital del país, se trata de una norma que debe ser acatada por vehículos particulares y de servicio público, tanto en los días como en los horarios establecidos.

Esta medida rige de lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 9:00 p.m.,y tiene algunas excepciones para vehículos eléctricos, híbridos, de transporte escolar y de personas con discapacidad, entre otros. Según la Secretaría de Movilidad, el objetivo del pico y placa es mejorar la movilidad, incentivar el uso del transporte público y fomentar la cultura ciudadana.

¿Cómo es el pico y placa para TODO noviembre?

1 y 2 de noviembre

  • Sábado 1 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.
  • Domingo 2 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa. 

Semana del 3 al 9 de noviembre

  • Lunes festivo 3 de noviembre: aplica la medida de pico y placa regional
  • Martes 4  de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0
  • Miércoles 5 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5
  • Jueves 6 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0
  • Viernes 7 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5
  • Sábado 8 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.
  • Domingo 9 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.  

Semana del 10 al 16 de noviembre

  • Lunes  10  de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0
  • Martes 11 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5
  • Miércoles 12 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0
  • Jueves 13 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5
  • Viernes 14 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0
  • Sábado 15 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.
  • Domingo 16 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa. 

Semana del 17 al 23 de noviembre

  • Lunes festivo 17 de noviembre: aplica la medida de pico y placa regional
  • Martes 18 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0
  • Miércoles 19 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5
  • Jueves 20 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 
  • Viernes 21 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5
  • Sábado 22 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.
  • Domingo 23 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.  

Semana del 24 al 30 de noviembre

  • Lunes 24 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0
  • Martes 25 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5
  • Miércoles 26 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 
  • Jueves 27 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5 
  • Viernes 28 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0
  • Sábado 29 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.
  • Domingo 30 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.

