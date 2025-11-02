Pico y placa del 1 al 30 de noviembre en Bogotá: Así quedó restricción para carros y taxis
Desde hace años se ha implementado la medida del pico y placa con el fin de mejorar la movilidad en la capital del país, se trata de una norma que debe ser acatada por vehículos particulares y de servicio público, tanto en los días como en los horarios establecidos.
Esta medida rige de lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 9:00 p.m.,y tiene algunas excepciones para vehículos eléctricos, híbridos, de transporte escolar y de personas con discapacidad, entre otros. Según la Secretaría de Movilidad, el objetivo del pico y placa es mejorar la movilidad, incentivar el uso del transporte público y fomentar la cultura ciudadana.
¿Cómo es el pico y placa para TODO noviembre?
1 y 2 de noviembre
- Sábado 1 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.
- Domingo 2 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.
Semana del 3 al 9 de noviembre
- Lunes festivo 3 de noviembre: aplica la medida de pico y placa regional
- Martes 4 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0
- Miércoles 5 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5
- Jueves 6 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0
- Viernes 7 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5
- Sábado 8 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.
- Domingo 9 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.
Semana del 10 al 16 de noviembre
- Lunes 10 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0
- Martes 11 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5
- Miércoles 12 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0
- Jueves 13 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5
- Viernes 14 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0
- Sábado 15 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.
- Domingo 16 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.
Semana del 17 al 23 de noviembre
- Lunes festivo 17 de noviembre: aplica la medida de pico y placa regional
- Martes 18 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0
- Miércoles 19 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5
- Jueves 20 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0
- Viernes 21 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5
- Sábado 22 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.
- Domingo 23 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.
Semana del 24 al 30 de noviembre
- Lunes 24 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0
- Martes 25 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5
- Miércoles 26 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0
- Jueves 27 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5
- Viernes 28 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0
- Sábado 29 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.
- Domingo 30 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.
