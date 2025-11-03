Pese a prohibiciones, reportaron caravanas de motos en municipios del Atlántico

A pesar de las prohibiciones de las autoridades locales, grupos de motociclistas salieron a las calles en caravanas, durante el fin de semana en el departamento del Atlántico.

En el caso de Barranquilla, se presentaron hechos delincuenciales durante las conocidas “rodadas”, que quedaron evidenciados en imágenes difundidas a través de redes sociales.

Las caravanas se llevaron a cabo en sectores como Villa Carolina y en la Circunvalar.

Por las situaciones, agentes de la Policía Metropolitana de Barranquilla intervinieron, y dispersaron a los asistentes.

Episodios parecidos se reportaron en los municipios de Soledad, Baranoa y Campeche, donde tampoco se respetaron las prohibiciones de circulación de motocicletas.

Cabe recordar que, previamente las autoridades locales habían emitido la medida que prohibía la realización de este tipo de actividades en el territorio.