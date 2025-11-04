Abogado de Nicolás Petro aseguró sentirse intimidado por presencia de agentes del CTI en audiencia

Durante la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro, que se realiza en el Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla, el abogado Alejandro Carranza aseguró sentirse intimidado por la presencia de supuestos agentes del CTI en el despacho.

En su intervención, Carranza pidió que se realizara una verificación de que los agentes no realizaron registros fotográficos de él y del escrito que estaba elaborando.

“Le pido al despacho sin perjuicio de la reserva de las comunicaciones, una verificación discreta con apoyo del secretario judicial del uso de los móviles por parte de los funcionarios del CTI para descartar cualquier registro que se pudiera realizar”, señaló.

Tras exponer la situación, el juez Hugo Carbonó Ariza aclaró que se trataba de escoltas de su esquema y de la fiscal Lucy Laborde.

Asimismo, descartó que los funcionarios le tomaran fotos a Carranza o a sus documentos.

Por la situación, el juez pidió la salida del personal de seguridad del recinto donde se adelantaba la audiencia.