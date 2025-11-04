Declaraciones en las que Nicolás Petro admitió culpabilidad no serán tenidas en cuenta en el juicio

Durante la audiencia preparatoria de juicio de este 4 de noviembre, el juez Primero Especializado de Barranquilla, Hugo Carbonó Ariza, decidió que los documentos relacionados con el preacuerdo de Nicolás Petro con la Fiscalía y las declaraciones en las que admitió su culpabilidad no irán a juicio.

El juez del caso recordó que, según la defensa del exdiputado del Atlántico, los elementos no fueron aprobados ante una autoridad penal, ni contaron el consentimiento libre del procesado.

Por la situación, para el Juzgado hubo una vulneración de las garantías de las pruebas consistentes en el principio de oportunidad y el interrogatorio.

“El juzgado es claro que se vulneró el proceso de no autoincriminarse y este despacho considera que se configura la vulneración de las garantías de las pruebas(…)”, señaló Carbonó.

En lo que tiene que ver con las pruebas admitidas, se incluyó el teléfono de Daysuris Vasquez, testigo estrella contra Nicolás Petro, y las relacionadas con el procedimiento de captura del señalado.

De acuerdo con Carbonó, en el caso del celular de Vasquez, se respetaron los derechos fundamentales y se realizó en el marco de una declaración jurada.

Adicionalmente, el juez mencionó que la Fiscalía no obligó ni costriñó a la declarante a entregar su celular.