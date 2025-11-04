Durante el puente festivo llegaron a Tunja, Boyacá, más de 200 mil visitantes

Tunja

La Policía Metropolitana de Tunja entrega un balance positivo en seguridad y comportamiento de propios y visitantes en la capital boyacense y municipios aledaños durante el fin de semana festivo, que comenzó con la celebración del día dulce. Hay que resaltar el comportamiento de los asistentes que se quedaron por fuera del estadio La Independencia en la última noche de conciertos estelares del Festival Internacional de la Cultura Campesina.

Hay que indicar que, para estas actividades del Festival Internacional de la Cultura Campesina, el día de los niños, la Media Maratón en Tunja y las actividades en Chivatá y Soracá, la Policía Metropolitana de Tunja dispuso de más de 2.000 efectivos para brindar seguridad.

“Iniciamos con concierto góspel y la celebración del Día Dulce de los Niños, en donde dispusimos un número importante de policías, no solamente de Infancia y Adolescencia, sino que también de policías de vigilancia para hacer el acompañamiento en todos los sectores y barrios del área metropolitana, en donde el balance fue muy positivo. Para el fin de semana tuvimos varias actividades, los conciertos masivos, en donde resaltamos el comportamiento de las personas y la buena disposición para atender los requerimientos de cada una de las autoridades y sobre todo la Policía Nacional. También dar las gracias por entender el impase que ocurrió por la capacidad de nuestro estadio La Independencia donde desafortunadamente no pudieron ingresar todas las personas que asistieron de diferentes lugares del departamento, el país e incluso de otros países”, indicó el coronel Javier Gustavo Lemus, comandante de la Policía Metropolitana de Tunja.

En cuanto a los eventos realizados en otros municipios de la jurisdicción de la Policía Metropolitana, se realizaron las Ferias y Fiestas en Chivatá y la tradicional misa campal en Soracá.

“Para las actividades de la misa campal de Soracá hubo una afluencia masiva de alrededor de 7000 personas, donde atendimos todo el evento. Por otro lado, las fiestas en el municipio de Chivatá, en donde también se realizaron varios conciertos con una importante afluencia. En términos generales el comportamiento fue muy positivo, muy favorable”, agregó el coronel Javier Lemus.

En cuanto al balance de la semana comprendida entre el 26 de octubre al 02 de noviembre se realizaron 24 capturas, entre ellas 7 por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, 4 por daño en bien ajeno, 2 por extorción, 2 por homicidio, 2 por violencia intrafamiliar, 2 por lesiones personales y se incautaron 3 armas de fuego y 41 armas cortopunzantes.