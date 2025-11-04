Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 4 de noviembre de 2025
Hernán Peláez y Martín de Francisco conversaron sobre el papel de Nacional en la Copa Colombia.
Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 4 de noviembre de 2025
01:38:48
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 4 de noviembre de 2025. Foto: W Radio.
Escuche el audio completo a continuación:
Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 4 de noviembre de 2025
01:38:48
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles