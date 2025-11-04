Holocausto del Palacio: presidente de la Corte Suprema pide al Gobierno “un momento de reflexión”

Durante el inicio de los actos conmemorativos de la toma y retoma del Palacio de Justicia, el presidente de la Corte Suprema, Octavio Augusto Tejeiro, hizo un llamado al gobierno para que se incluya dentro de este momento de “reflexión” lejos de los discursos de “odio” o que reabran heridas.

“Este debe ser un momento para que todos reflexionemos con fundamento en la memoria en ese país donde cesen las agresiones, donde cese el fuego, el fuego del irrespeto, donde cese el fuego de la agresión, de la acusación infundada, donde cese el fuego de la desinformación”, dijo el magistrado Tejeiro.

En relación con las manifestaciones del presidente Gustavo Petro, quien afirmó que al magistrado Manuel Gaona Cruz lo asesinó el Ejército y no el M-19 -contradiciendo el informe de la Comisión de la Verdad y relatos de sobrevivientes-, el magistrado aseveró que las decisiones judiciales deben ser respetadas.

“A las decisiones de la justicia se les debe respetar. Frente a las decisiones de la justicia se puede disentir, pero el disentimiento tiene unos canales, unos modos de expresión y unas formas: las formas de la cortesía”, indicó.

Adicionalmente, el presidente de la Corte Suprema de Justicia aclaró que el presidente Gustavo Petro no fue invitado a la ceremonia conmemorativa del Holocausto del Palacio porque es un acto íntimo de la Rama Judicial, al que nunca se invita al presidente de la República.

