Muertes en accidentes de tránsito se aumentaron en un 200% en Montería

Montería

El alcalde de la ciudad de Montería, Hugo Kerguelén, hizo un llamado ante los alarmantes indicadores que dejó el mes de octubre de 2025 en las vías de esta sección del país. Según el mandatario municipal, nueve personas murieron en accidentes de tránsito.

“De acuerdo con el más reciente balance de la Secretaría de Tránsito, en octubre se registraron 9 fallecimientos por accidentes viales, frente a 3 casos en el mismo mes de 2024, lo que representa un incremento del 200 %. En el acumulado del año, entre enero y octubre de 2025 se reportan 67 muertes en siniestros viales, mientras que en igual periodo de 2024 fueron 51, lo que refleja un aumento del 31 %”, se informó por parte de la administración municipal.

Le puede interesar en La W: Procuraduría llamó la atención a 11 departamentos para que cumplan con los planes de seguridad vial

En ese sentido, el alcalde Kerguelén expresó que “cada persona que pierde la vida en un accidente es un hogar que queda incompleto. Les pedimos a los ciudadanos no exceder los límites de velocidad, no conducir bajo los efectos del alcohol, usar siempre el casco y respetar las señales de tránsito. Sus familias los esperan en casa; cuidemos la vida en las vías”.

Según los datos oficiales, en lo que va corrido del mes de noviembre, la ciudad ya registra la primera víctima en carreteras, “mientras que en noviembre del año pasado fueron 9 las muertes reportadas, cifra que la administración busca evitar repetir con acciones preventivas y pedagógicas”.

Por su parte, la Secretaría de Tránsito de Córdoba sostuvo que durante el pasado puente festivo (1, 2 y 3 de noviembre), se impusieron 215 comparendos por infracción a las normas de tránsito, 12 fueron por exceso de velocidad. Asimismo, hubo un registro de tres fallecidos y tres lesionados.

De acuerdo con lo indicado, los accidentes de tránsito han dejado 263 muertos en lo que va corrido del año 2025 en el departamento de Córdoba.