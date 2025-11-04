Murió Dick Cheney, ex vicepresidente de Estados Unidos
Dick Cheney, ex vicepresidente de Estados Unidos durante la presidencia de George W. Bush entre 2001 y 2009, falleció ayer 3 de noviembre a los 84 años de edad, según un comunicado emitido por su familia.
Cheney, considerado uno de los arquitectos de la llamada “guerra contra el terrorismo” y que fue clave en la guerra de Estados Unidos contra Irak, murió por complicaciones de una neumonía y problemas cardiovasculares, según el comunicado.
Noticia en desarrollo.
