Internacional

Murió Dick Cheney, ex vicepresidente de Estados Unidos

Dick Cheney, ex vicepresidente de Estados Unidos durante la presidencia de George W. Bush entre 2001 y 2009, falleció ayer 3 de noviembre a los 84 años de edad, según un comunicado emitido por su familia.

Dick Cheney. Foto: Brooks Kraft LLC/Sygma via Getty Images

Dick Cheney. Foto: Brooks Kraft LLC/Sygma via Getty Images / Brooks Kraft

Cheney, considerado uno de los arquitectos de la llamada “guerra contra el terrorismo” y que fue clave en la guerra de Estados Unidos contra Irak, murió por complicaciones de una neumonía y problemas cardiovasculares, según el comunicado.

Noticia en desarrollo.

