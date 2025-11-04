Presuntos miembros del ELN atacaron la estación de policía de Otaré, en Ocaña

Ocaña

Luego de enfrentamientos entre la fuerza pública y miembros del ELN en Aguas Claras, zona rural de Ocaña, donde fue neutralizado alias “Gerson”, explosivista y operador de drones del ELN, esta organización criminal ha perpetrado varios ataques contra la estación de policía en Otaré.

Según las autoridades, estas acciones se estarían dando en represalias por la baja de uno de los hombres con gran influencia dentro del Frente Carlos Armando Cacua Guerrero del ELN.

Los ataques a esta estación de policía, según lo ha narrado la misma comunidad, ha sido con explosivos y ráfagas de fusil, dejando hasta el momento solo daños materiales.

La fuerza pública en la región del Catatumbo está en alerta, ante las retaliaciones que podría estar tomando el ELN, en esta región del país.

Y es que según lo dio a conocer el Brigadier General Rodolfo Morales Franco, comandante de la Segunda División del Ejército Nacional, esta personas tenía “más de 14 años de trayectoria criminal, con injerencia delictiva en los municipios de Hacarí, San Calixto, Teorama y El Tarra. Se desempeñaba en la estructura como explosivista, francotirador y operador de drones en el frente de guerra nororiental del ELN”.

Además, sería el "responsable de ataques terroristas como el homicidio mediante modalidad de francotirador de los comandantes de Policía en San Calixto y en Teorama en octubre de noviembre de 2024“.