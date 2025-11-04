¿Qué pasó con Medipiel? Esto es lo que se sabe

Colombia

La reconocida marca Medipiel, una marca que ha acompañado a los colombianos durante años, reconocida por su liderazgo en materia de skincare dermatológico y su presencia en varios países, se transforma. “Porque cuidarte va más allá de la piel”.

¿Qué pasó con Medipiel?

Con una amplia campaña de expectativa en redes sociales, Medipiel fue anunciando su transformación, lo que produjo que cientos de personas se preguntaran qué estaba pasando.

Sin embargo, con el cambio en sus puntos físicos, Medipiel cambió su imagen para dar paso a MDP by Medipiel, una apuesta que busca brindar una propuesta más amplia de bienestar integral.

Este cambio no solo es en el nombre, sino que evidencia la evolución de la marca ante las peticiones de sus consumidores, generando un nuevo portafolio de productos y una visión más completa de autocuidado.

Ahora, MDP By Medipiel irá mucho más lejos, brindando opciones más variadas en líneas de Skincare, Haircare, Make Up, Fragrances y mucho más.

Entre la variedad de productos que ofrece MDP By Medipiel hay marcas exclusivas, de lujo, destacadas e invitadas, lo que da una mayor opción a las personas de encontrar lo que buscan en un solo lugar.

Nunca antes ha sido tan fácil cuidarse y amarse, gracias a MDP By Medipiel, un universo de bienestar en donde cada producto existe para para ayudar a las personas a reconectar consigo mismas.