Tregua entre Costeños y Pepes: bajaron las cifras de homicidio y extorsión en Barranquilla

Un informe de las autoridades del Atlántico, elaborado con el Ministerio de Defensa y la Dirección Nacional de Inteligencia, revela la reducción de múltiples delitos en el área metropolitana de Barranquilla con corte al 31 de octubre, en comparación con las cifras del año anterior.

La tregua entre Los Costeños y Los Pepes se firmó el pasado 2 de octubre.

Según el documento, la extorsión bajó un 84% y el homicidio un 57%. Asimismo, hubo reducción del hurto al comercio (61%), hurto a personas (26%) y hurto de motocicletas (32%).

El pasado jueves 30 de octubre se reunió la oficina jurídica de la Consejería de Paz y el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) para analizar la viabilidad del traslado de Jorge Eliécer Díaz, alias ‘Castor,’ de Los Costeños, y Digno Palomino, de Los Pepes, a cárceles de Barranquilla, con el fin de formalizar un espacio de diálogo sociojurídico en el marco del proyecto de paz total, tras la tregua entre los dos grupos delincuenciales.

Los planes iniciales que han presentado los equipos de abogados plantean que alias ‘Castor’ y cerca de 45 integrantes de Los Costeños sean enviados a la cárcel El Bosque, mientras que, por el lado de Digno Palomino, serían remitidos entre 5 y 10 integrantes de Los Pepes a la cárcel La Modelo de Barranquilla.

Sin embargo, aún no hay un pronunciamiento oficial de las partes sobre ese siguiente paso en el marco de la política de paz total del Gobierno Petro.