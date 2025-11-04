Ventas de carros eléctricos en el país rompieron récord en octubre: las marcas más vendidas

Las ventas de carros eléctricos rompieron un récord en octubre de 2025, al registrarse 2.090 vehículos eléctricos solo en ese mes, siendo el máximo histórico mensual. Esta cifra revela un crecimiento de 93,7%, frente a octubre de 2024.

En el caso de los vehículos híbridos, estos ya superan las 50.000 unidades en lo corrido del año y han crecido un 81,2% en octubre, con 6.902 unidades respecto a octubre de 2024.

Así lo reveló el informe del sector automotor de Fenalco y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), el cual también mostró que el mes pasado se registraron 25.254 vehículos nuevos con un crecimiento del 36,4%, siendo el máximo mensual de 2025 y el nivel más alto desde diciembre de 2024.

Al mirar las ventas en lo corrido de este año, se registraron 200.279 vehículos con un crecimiento acumulado del 30,2%. Esta cifra ya supera todo 2023 (186.222) y prácticamente iguala los registros de todo el 2024 (200.953 unidades).

Las marcas más vendidas

En cuanto a las marcas más vendidas, las cinco con mayor número de matrículas en octubre de 2025 fueron las siguientes:

Renault (14,8%)

Kia (13,5%)

Chevrolet (7,9%)

Toyota (7,7%)

Mazda (6,7%)

Estas representan el 50,5% del total de vehículos matriculados en el décimo mes del año.

