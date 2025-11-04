El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Victoria Sur, la cantante que busca unificar el folclore colombiano y la inclusión en su música

Con más de dos décadas de carrera, Victoria Sur construyó una obra que busca combinar la belleza de los “viejos” tiempo y lo contemporáneo, Victoria ha pasado de los escenarios en el Quindío a llegar a otras escenas de manera internacional, cosa que la ha ayudado a cumplir su objetivo de usar el arte como una forma de sanar, tanto ella como quienes la escuchen.

En canciones como “Mundo Azul” o “País de los imposibles” (Esta última escrita un par de horas después de que ganase el NO en el plebiscito de 2016) la cantante escribió sus pensamientos con otro tipo de sensibilidad y compromiso.

Sur también es madre de Mellizos y su carrera es independiente, cosa que la ha hecho enfrentarse al oficio de una manera constante. Su hijo Sebastián, está diagnosticado con autismo, cuestión que la inspiró a darle fuerza a proyectos que abordan la inclusión y a convertirse en un símbolo de ella.

“La música me ha salvado todos los días”, concluyó.

Escuche la entrevista en vivo aquí:

