“La música me salvó la vida”: Diego Botero, el ibaguereño que impulsa la inclusión desde EE.UU.
El musico y gestor cultural Diego Botero habló sobre su trabajo en Estados Unidos, su proyecto Kenke Fest y cómo el arte se convirtió en su forma de sanar y servir.
“La música me salvó la vida”: Diego Botero, el ibaguereño que impulsa la inclusión desde EE.UU
Desde Orlando, en Florida, Diego Botero habló en Mujeres W sobre la historia de su transformación personal y su proyecto Kenke Fest, un festival enfocado a buscar la dignidad de los artistas y que el acceso a la cultura sea más democrático: “Quería crear un espacio dónde todos tuvieran voz, sin importar de dónde vinieran ni que idioma hablaran.”
Botero creció rodeado de músicos y varios instrumentos, tanto así que descubrió su pasión por la música en el coro infantil del conservatorio de Tolima y con esto como base terminó creando la primera banda de rock de su ciudad: ‘Don Peyote’.
Aun así, su carrera ha tomado curvas radicales, tras intentar estudiar música y luego administración, viajó a Canadá y luego a Estados Unidos, lugar dónde fundó Ruta A, que es una red de empresas de transporte escolar que apoya a niños con discapacidades cognitivas y físicas. Según él, esta experiencia le enseñó que tener una estabilidad en temas económicos y la música pueden ser un medio para el servicio social.
“La música me salvó la vida en mis momentos más oscuros”; confesó Botero cuando recordó aquellas épocas de soledad y ansiedad tras salir de Colombia. Contó como en una presentación callejera encontró las ganas de continuar: “Un niño se me acercó, me sonrió y comenzó a bailar, Ahí entendí que lo que hago tiene sentido”, concluyó.
Escuche la entrevista aquí:
