“Cuando estás conectado con tu propósito de vida, es más fácil volver a encontrar tu camino”: ‘Bel’

María Isabel Gutiérrez, más conocida como ‘Bel’ estuvo en los micrófonos de Mujeres W hablando de los diferentes caminos en su vida y como de la arquitectura pasó a la moda.

Ella es una influenciadora en redes sociales donde día a día comparte sus aprendizajes en diferentes temas como su actual cercanía con dios “mi relación con dios cambio mucho hace poco más de un año, aunque era católica realmente no tenía fe” con una experiencia de cáncer con su mamá aprendió a confiar y tener fe por lo que se pudo acercar de una manera diferente y real a dios.

Contó que aunque a veces el rumbo pude llegar a perderse por tristeza, incertidumbres y otras situaciones, pero que “cuando estás conectado con tu propósito de vida, es más fácil volver a encontrar tu camino”.

De su carrera ‘Bel’ cuenta que a pesar de no ejercerla actualmente, si le dio muchas bases para gestionar y planificar, lo que ahora la ayuda en su proceso con las redes y su marca “yo siempre he sido una persona de tener las cosas perfectas” por lo que la organización es sumamente importante.

En torno a su marca, comentó que actualmente está tomando caminos diferentes junto con su socia, pero que con este emprendimiento entendió que el fracaso no es malo, que el cometer errores es necesario y de esto llegan los aprendizajes. Actualmente, está tomando un curso de coaching personal virtual, el cual le está ayudando a cumplir ese sentido de la vida que siempre ha tenido, el de servir.

La integridad es ese valor que no negocia, eso lo aplica en todos los aspectos de su vida.

En su viaje como mamá la creadora cuenta que no sabía que quería ser mamá, hasta que lo fue, esta experiencia marcó un antes y un después en su vida. Con su esposo Jorge Enrique Abello, se han encargado de llevar un hogar basado en la sencillez, pues ambos son amantes de esto, de compartir un domingo en familia, jugando, comiendo helado, viendo una película. ‘Bel’ habló sobre cómo ella siente que a su esposo le ha impregnado el amor a la vida y a vivir, mientras que él le ha cambiado la forma de ver la vida.

