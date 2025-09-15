Dany Hoyos, del humor de ‘Suso’ a la reflexión sobre la vulnerabilidad humana

Dany Hoyos habló en Mujeres W acerca de como inició su camino en la comedia desde su infancia. Fue en la Universidad de Antioquia donde dio forma a su carrera artística, allá fue donde consolidó su proyecto cultural ‘Te Creo’, un espacio que con el pasar del tiempo se convirtió en una escuela de arte y también en una librería. Aun así, el gran salto en su carrera fue en 2009 cuando creó al personaje ‘Suso el Paspi’, el cual le abrió las puertas en la televisión del país y lo convirtió en un referente dentro del humor.

Incluso con la comedia, lo que Hoyos quiere es darle a sus personajes y a el mismo un sentido social, en sus obras como ‘Suso’ a la carta habló sobre temas como la tristeza, la depresión o el suicidio, mostrando que el humor también puede fungir como una herramienta para hablar de aquello que tanto puede costar sin llegar a tocar el amarillismo.

Su parte como escritor también le ha permitido visitar varios mundos, en 2023 publicó ‘El Árbol del Guayacán’, que es un homenaje a su abuelo y a las familias que perdieron seres queridos en la pandemia de Covid-19. Este libro se centra en reconocer el valor que tiene la memoria y como la literatura puede servir como un puente para el dolor y otras emociones, ya sea de forma individual o colectiva.

Para Hoyos, tanto ‘Suso’ como el mismo son vehículos para llegar a reflexionar y aprender, siendo alguien que está convencido de que el humor y el arte en general pueden transformar a una persona.

“La tristeza es creadora, es en la tristeza donde uno reflexiona y decide cambiar.”, concluyó.

Escuche la entrevista aquí:

